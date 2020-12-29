「講反話」乘機發起底警資料　女學生藐視法庭罪成獲緩刑

一名23歲女學生在去年11月西灣河發生開槍事件後，在一個成員逾5萬人的Telegram網上群組發帖，表面上叫人不要再傳涉事警員及其妻子的個人資料，但同時就將相關資料轉發。她今日(29日)向高院承認民事藐視法庭罪，律政司指法庭應判監以提醒公眾「講反話」並不能逃避法律責任。法官高浩文認同本案案情相對輕微，並接納答辯人無案底而且有真誠悔意，雖然恰當的判罰依然是監禁，最終判她監禁21日但緩刑1年。

答辯人姚家瑜承認的案情指，2019年11月11日有警員在西灣河處理公眾秩序活動時，連開3槍射傷一名21歲男子後，同日早上有人在Telegram群組「SUCK公海」轉發貼文，內容是「我警告你哋，唔好再post以下嘅資料，係剛剛開真槍個位正義警察叔叔嘅，同埋佢屋企人嘅」，並列出警員的住址及其妻的手機號碼，還加上「呢個都唔可以再傳啦，拜託高抬貴手」的字句。警方調查後，發現轉帖者是姚，於是將她拘捕。

涉事警員透過誓章向法庭表示，他擔心自己及家人的安全，事後已舉家搬離原先的住所，因持續收到滋擾電話，他亦停用原先的手機號碼，而他的個人資料亦被盜用作貸款申請。

律政司就認為，答辯人字面上雖要求網民不要轉載訊息，但實際上是以反話煽動網民發布事主的個人資料，法庭應糾正錯誤觀念，以免公眾誤信這樣做可避免法律責任。

辯方求情指，答辯人中三輟學後便打工幫補家計，目前希望繼續學業完成做護士的夢想。姚在誓章中解釋，當日她得悉開槍事件後感到不快，雖然曾聽聞法庭就警員起底頒下禁令，但受仇恨蒙蔽下，她一時忘卻禁令存在而轉發了貼文。事後她自己亦被人起底，深深感受到事主及其家人之苦。她更呈交自撰的悔過書，希望法庭從輕法落讓她重新做人，完成學業後可貢獻社會。

對於答辯人事後亦遭人起底，法官指留意到起底行為不只針對警員，受害人也不局限於近來社會事件的某一方，重申任何起底行為都是不能容許的。