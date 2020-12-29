化驗師指沒證據支持梓樂遇襲　相信他沒為意中空結構意外墮下

科技大學男學生周梓樂墮樓不治的死因研訊今天（29日）繼續，政府化驗師從法證角度去分析梓樂墮樓的原因，先指出因欠缺證據，故排除梓樂被遭人襲擊及被警方催淚彈射中的說法。相反，有多項證據均指向梓樂是意外出事的可能，推論梓樂是自行靠近停車場3樓的石壆，並誤會石壆後方有行人路，才會躍過石壆而墮下。

政府化驗所高級化驗師鄭郁棋繼續作供，他表示共有6項間接證據能支持梓樂是意外墮樓的說法。首先，停車場2樓和3樓的整體結構相似，即石壆後方都有一道鐵欄杆，惟2樓的石壆後有一條行人路，3樓的石壆後卻是中空，不熟悉停車場結構的人，可能看見3樓的鐵欄杆，便誤會石壆後同樣有一條行人路，如果有人嘗試跨越或躍過石壆，有可能「返唔到轉頭」。

此外，當晚梓樂曾經跨過2樓高層的石壆，若他當時維持行上3樓時的步速，8秒時間足以讓他走到3樓石壆旁邊。而閉路電視確有拍到，當晚有另一名男子亦曾縱身躍過3樓的石壆，幸反應敏捷才及時轉身捉緊石壆未致墮下，故有人會嘗試跳過石壆的推論成立。最後，旋轉式閉路電視拍攝到梓樂走上3樓前7秒，沒有任何人士在該處出現。

對於梓樂有可能遇襲的說法，鄭表示由梓樂走上停車場3樓直至他墮樓之間僅差8秒，時間不足以讓人施襲。他估算若兇手中途純熟地將梓樂打暈，至少需時3秒，而利用餘下5秒去拖動梓樂至石壆旁邊，相信較難實現。

另外，當晚梓樂多數時間是在停車場四處游走，施襲者應該難以估計他何時會走上3樓。況且，停車場內安裝多個旋轉式閉路電視鏡頭，因鏡頭是隨機旋轉，兇手難以掌握拍攝角度，以選擇適當時機去犯案及逃脫。即使有同黨在保安控制中心內觀察閉路電視畫面，理論上可以教導施襲者躲避鏡頭，但鄭認為常人難以一眼關七兼顧多個畫面。

鄭亦排除梓樂被催淚彈或子彈擊中的說法，因廣新閣的鏡頭拍攝到停車場的外圍環境，顯示當時沒有警察從外發射任何子彈，而停車場2樓的行人路上亦沒有人出現。