11歲至17歲「智方便」申請人 需由父母或監護人陪同登記

登記「智方便」的實用技巧，關於掃瞄身份證角度及臉容辨識的提示。

政府推出「智方便」流動應用程式提供一站式個人化數碼服務平台，所有11歲或以上的香港身份證持有人均可登記「智方便」，惟11歲至17歲人士必須在父母或監護人同意下方可登記。

11歲至17歲的申請人打開「智方便」流動應用程式後，需要由父母或者監護人登入自己的「智方便」程式，並掃描申請人流動電話中顯示的二維碼。申請人亦需要在父母或監護人陪同下細閱申請人聲明，並在父母或監護人陪同下同意申請人聲明，以確保申請人明白「智方便」的使用條款及個人資料收集聲明。

至於「智方便」個人資料保密情況，登記「智方便」時通過手機或自助登記站拍攝的身份證照片和自拍照，會與入境事務處的電腦系統核實用戶身份後即時移除，並不會儲存在「智方便」系統內。而登記時提供的其他個人資料亦只供「智方便」系統作用戶管理之用，用戶資料會加密儲存於政府數據中心設施內，以確保數據安全。

透過流動應用程式網上登記「智方便」年滿18歲人士的登記步驟

登記準備，先備妥：

●身份證

●個人流動電話（已啟用生物認證，如指紋或臉容辨識等功能，並已安裝「智方便」流動應用程式）

●電郵地址

登記步驟

●揀選「於本手機登記」

●揀選「已滿18歲」

●細閱並同意申請人聲明

●揀選「啟用聲音導航」或「靜音」(選擇是否於掃描身份證和臉容辨識時為您提供聲音導航)

●根據流動應用程式內的指示掃描身份證，以驗證身份證真偽及讀取卡面資料

●將臉容對正屏幕上的照相框，作出指定動作及自拍，以進行真人及臉容辨識

●通過身份驗證

●提供流動電話的內置生物認證

●設定「智方便」6位數字密碼

●提供電郵地址

●成功登記「智方便」

11-17歲人士的登記步驟

登記準備，先備妥：

●申請人身份證

●申請人個人流動電話（已啟用生物認證，如指紋或臉容辨識等功能，並已安裝「智方便」流動應用程式）

●申請人電郵地址

●父母/監護人個人流動電話（已登記「智方便」或「智方便+」)

登記步驟

●打開「智方便」流動應用程式

●揀選「於本手機登記」

●揀選「11-17歲」

●父母/監護人*登入自己的「智方便」，並掃描申請人流動電話中顯示的二維碼

●申請人在父母/監護人陪同下細閱申請人聲明

●父母/監護人細閱並同意父母/監護人聲明

●申請人在父母/監護人陪同下同意申請人聲明

●揀選「啟用聲音導航」或「靜音」(選擇是否於掃描身份證和臉容辨識時為您提供聲音導航)

●根據流動應用程式內的指示掃描身份證，以驗證身份證真偽及讀取卡面資料

●將臉容對正屏幕上的照相框，作出指定動作及自拍，以進行真人及臉容辨識

●通過身份驗證

●提供流動電話的內置生物認證

●設定「智方便」6位數字密碼

●提供電郵地址

●成功登記「智方便」

*11至17歲的香港居民必須在已登記成為「智方便」用戶的父母或監護人的陪同及同意下，方可登記，以確保登記人明白「智方便」的使用條款及個人資料收集聲明。