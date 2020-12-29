照顧者壓力大致悲劇頻生　社福機構推新服務支援

港府對照顧者支援不足，近年不時發生相關的家庭慘劇。有社福機構今（29日）表示，很多悲劇是因照顧者獨力擔任照顧工作，持續承受巨大壓力，加上照顧者或忽略及低估自身健康，亦沒有求助意識，一旦病人情況轉差，便會感到自責或憂慮，容易出現崩潰情況，甚至引起悲劇。機構早前推出「照顧者易達咭」及「照顧者預設照顧指示」兩項服務，期望可為照顧者提供喘息空間，並協助他們尋找後備照顧者，盡早作出相關規劃。

浸信會愛羣社會服務處今年9月起推出上述兩項服務，前者除可在合作商戶享用優惠外，亦可定期參與照顧者服務及課程講座等；後者則可在工作人員協助下，及早評估日後的照顧需要，並預先安排親友擔任後備照顧者，並詳細列明病患的生活習慣及覆診時間等，一旦照顧者因突發事情或需要喘息空間時，則可交由後備照顧者協助。

截至現時，分別有超過340名及17名照顧者參加易達咭及預設照顧指示，兩項服務均不設受惠人數上限。只要是需照顧長者、病患、身心障礙或精神健康的照顧者，均可於網上或親身到中心免費申請易達咭；至於預設照顧指示，照顧者需親身到場申請。該處指，未來將推動更多社區持份者參加易達咭，並加強各界對照顧者的關注、肯定和支持，倡議政府制訂照顧者政策，全面評估照顧者需要，並增撥資源作支援。

照顧者阿貓指出，母親是精神分裂患者，她自中學時期開始負起照顧責任，由於當時不太了解相關病徵，過去經常與母親發生衝突，壓力大增，自身亦曾出現情緒困擾，甚至一度萌生自殺念頭。她指，加入易達咭計劃後，不但可了解更多照顧精神分裂患者的方法，亦結識到其他照顧者，得悉自己並不孤單，社會上仍有人支持及認同照顧者的付出。