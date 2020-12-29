車內放棒球棍辣椒噴霧囚年半　電工學徒獲保釋候上訴結果

上訴人李育誠已服刑逾5個月，今獲保釋等候上訴結果。

警方去年8月中在上水截查一輛私家車時，發現車內放有棒球棍、鐵通和辣椒噴霧等物品，任職地盤電工學徒的司機被捕。法庭認為車上兩支棒球棍和兩瓶辣椒油屬攻擊性武器，裁定學徒管有攻擊性武器罪成，並重判他入獄18個月。他不服向高院提出上訴，高院法官李運騰今日(29日)聽取了雙方陳詞後決定押後裁決，但批准他保釋外出。

上訴人李育誠，被裁定於去年8月16日，在上水新康街及新祥街交界管有兩支棒球棍及兩瓶辣椒噴霧，屬於攻擊性武器。他獲准以現金1萬港元保釋外出等候裁決，但期間須居於報稱地址、交出旅遊證件及向警署報到。

上訴人的代表律師陳詞時指，上訴人被捕當日附近並無任何示威活動，而他早已解釋兩支捧球棍是與友人練習打捧球用，辣椒噴霧是放在車上用作驅趕蛇蟲鼠蟻，但不獲原審裁判官接納。律師強調控方未能不能排除上訴人把其私家車作為儲物室放雜物，亦未能證明他有意使用該些物品作攻擊性武器。

刑期方面，上訴方提出多宗同類案例，指法庭未曾以監禁18個月作量刑起點，一般起點只是數個月。而上訴人已服刑超過5個月，應可改判即時釋放。

控方就回應指原審是認為上訴人的解釋不可信才拒絕接納，但認同原審的判刑屬嚴厲及偏重。惟控方強調，此類案件的判刑須具阻嚇性，以防止他人犯案。

不過李運騰法官即時反駁指，上訴人只是被指管有兩支棒球棍及兩樽辣椒噴霧：「咁下次搵到有人有10把牛肉刀又點判，無咁多空間可作上調」，並質疑本案沒有其他加刑因素，附近亦無示威活動，更沒證據上訴人會使用該些物品。