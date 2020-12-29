政府評分下跌　60%市民不滿表現　快樂指數30年來最差

香港民意研究所今午(29日)公布最新特首及政府民望、民情指數等調查結果。結果顯示，市民對各方面的評分均偏低，包括對政府滿意度、信任度，甚至對政治、民生和經濟的滿意率等。

調查顯示，市民對政府滿意度為17%，不滿意度則為60%，滿意率淨值43%，接近「幾不滿」；市民對政府的信任度為29%，不信任則達56%，較上次調查上升7%。市民對社會狀況滿意率分為政治、民生和經濟3部分，分別滿意率為負50%、負51%和負59%，全部均為負數。另外，在評核政府抗疫表現上，對表現不滿的市民為66%，相比上次調查上升6%。

調查亦顯示，特首林鄭月娥的最新評分為29.7分，比12月初下跌0.9分，為今年10月以來新低，其支持率為18%，比月初下跌1%，而4成4的受訪者更給予她0分。學者指在過去連同司局長的民望評分中，林鄭和律政司司長鄭若驊輪流「墊司底」，特首評分今年大部分時間都處於30分以下(100分為滿分)，認為無論政府今年做甚麼也不能贏回市民信任。

此外，今次年終調查，有逾59%受訪市民表明過去一年生活不快樂，快樂淨值為負45%，再創調查1992年開展以來新低；31%人認為來年個人發展會更好，25%認為會更差，淨值為6%，較去年的負7%有改善。至於市民新年願望。與社會相關的願望為49%，與個人相關的則有22%，與世界和平或友愛相關的佔7%。

民意研究所副行政總裁鍾劍華指出，在今年多個調查中，特首和官員的評分大部分都是負分，坦言今年是自己一生中感到最差的一年，對當權政府最失望及反感。鍾認為抗疫原本是得到市民信任的最佳時機，處理好疫情可以讓市民將政治放低，但政府卻失去多次機會，無論在封關或是禁聚令方面，都猶如與民意對着幹，令市民失望。鍾狠批政府施政卑劣，只會得到永恒的鄙視。