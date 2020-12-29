涉21宗網上購物騙案呃15萬元　學生主婦等5男女被捕

今年整體騙案有上升趨勢，首10個月有12,900宗，比去年同期6641宗上升近1倍，當中網上購物騙案由去年的1689宗上升至今年的5534宗。有見及此，警方東九龍總區刑事部聯同觀塘、秀茂坪、將軍澳及黃大仙警區，於昨日(28日)及今日(29日)一連兩日，採取代號「衝焰」打擊網購騙案行動，在全港各區拘捕3男2女(21至46歲)，他們分別為場務助理、學生、家庭主婦、2名銷售員，其中1人有案底。5人與去年12月至今年11月期間，發生的21宗買賣遊戲機、古幣、口罩、電子器材及餅券騙案有關，涉款約15萬港元，每宗案件損失由1,000至15,500港元不等，21名男女(15至60歲)受騙。

警方調查顯示，雖然被捕人士互不認識，但他們的犯案手法如出一轍，會先在社交媒體發布商品廣告，價錢比市價便宜，以吸引受害人與他接觸。當騙徒與受害人洽談好價錢後，騙徒會要求受害人透過銀行轉帳或「轉數快」進行繳款，騙徒取得金錢後便會失聯，受害人始知被騙報警。

警方提醒市民，網上購物時應在有保證或大型網站購物，不要單靠好評就作出買賣，與對方聯絡時亦要索取更多個人資料，如全名、電話號碼等，若入數時發現戶口持有人的名字與其真名不同時，就要加倍小心。

警方表示，如經調查後發現被捕人士的銀行戶口有餘額，而證實到餘款從騙案所得，將會循法律途徑協助受害人追討損失，被捕人士亦要負上刑責。