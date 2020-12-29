誤以為減壓缸為水缸　文物保育專員認「溝通敏感度不足」致歉

深水埗主教山配水庫戰前食水減壓缸清拆重建工程，引起市民關注，最終因居民抗議清拆而暫時停工，文物保育專員及水務署代表今（29日）到場視察。文物保育專員指，早在3年前水務署曾就此諮詢古蹟辦，惟當時理解其為水缸，故未有跟進。他認衰承認今次事件為各部門「溝通上敏感度不足」，對此「不好意思」。

文物保育專員蔣志豪今到現場視察，指該水缸為富有建築特色的水缸，水務署已暫停有關地盤重整工程，目前已交由古蹟辦展開研究，並會爭取盡快完成相關工作，預計幾個月內會將研究交予古物諮詢委員會。他又指，早在2017年水務署曾就此諮詢古蹟辦，惟當時理解其為水缸，而古蹟辦將水缸列爲不作評級的構建物，判斷不需要跟進。

他續稱，現時肯定該水缸為富有特色的建築物，會作出檢討，同時會提醒古蹟辦同事提升敏感度，尤其對於涉及重大工程的歷史建築物及戰前文物。他指：「對於今次因溝通上敏感度不足，和所謂掛萬漏一而出現的事件，在此說聲不好意思。」

水務署供應及分配（市區）科九龍區總工程師何禮華表示，署方會協助其他部門分析及評估建築物，並會為項目進行加固工程，確保工地安全。

發展局局長黃偉綸回應指非常關注項目，承認事件有改進的地方。他又指會在3個月内交由各專家為項目作評估，按照目前做法，預計會交由古諮會3月開會時進行評級。他又指，明白市民對項目的保育訴求，並期望居民未來能夠在不破壞地方前提下，享用地方，不排除未來將此項目納入《活化歷史建築伙伴計劃》。