折五星旗杆兼非法集結　鍾翰林被判監4個月

目前因涉違反《港區國安法》被還押的前學生動源召集人鍾翰林，被指去年5月在立法會示威區刑毀撐政府團體「保衛香港運動」的一支五星旗，他否認侮辱國旗及非法集結兩罪受審，早前被裁定兩罪罪名成立，今日(29日)於西九龍法院接受判刑。裁判官指，鍾翰林的行為勢引起被搶旗幟的人作激烈反應，法庭不能忽視可能引致的暴力，但考慮到被告沒有預謀，涉及暴力程度相對低，故判他兩罪共入獄4個月。

控罪指，19被告鍾翰林於2019年5月14日，在立法會綜合大樓指定示威區，無合法辯解而公開及故意玷污或侮辱國旗；以及在同一地點參與非法集結。

裁判官指被告扯斷旗杆後，帶着旗跑到空曠地方，並將旗拋高，明顯是想更多人看到，而現場有不同派別人士在示威或表達意見，被告的行為勢引起被搶旗幟人士的激烈反應，而事實上案中「保衞香港運動」成員表現激動並有肢體動作，事發後更有人拿起旗杆打示威者，顯示被告的行為影響深遠。

辯方求請指被告心地善良，樂於助人，因一時衝動失去理智才犯案，其母親、陳日君和區議員等均為他寫信求情，母親讚他為人孝順，雖然父母離異，但他仍協助照顧中度智障和自閉的弟弟，弟弟甚為信任他，並希望他盡快回家。

辯方指本案案情較同類案件為輕，被告雖有搶去並拋高五星旗，但沒有焚燒、踐踏或塗污旗幟，事件中只有旗幟的金屬棒受損，旗幟本身未被損壞。至於非法集結案，辯方指沒有證據顯示被告有預謀，參與集結人數僅3人，時間亦只有短短兩分鐘，涉及的暴力只是與搶五星旗有關，案情比同類案件為輕。