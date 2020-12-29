「賢學思政」遭國安處警告言論違法　不排除直接拘捕

學生組織「賢學思政」上月於旺角擺放街站時，有4名成員被警方拘捕。當中被捕的3名成員今日(29日)指，他們上周五(25日)到旺角警署報到時，被警務處國家安全處人員查問組織是否支持「香港獨立」，及其資金來源和理念，又向他們作出嚴重警告，指他們過去的言論或已經觸犯《港區國安法》，不排除未來作直接拘捕。

組織發言人朱慧盈表示，原定今日才到警署報到，惟警方上周突然通知提早報到時間至上周五。4名成員分別被帶到不同房間，國安處人員指過去組織的行為可能觸犯《港區國安法》，包括提到其召集人王逸戰曾經在街站高舉「黃黑旗」，並指這是香港未來國旗。被問到未來會否離開香港，她表示組織不會卻步，未來也絕對不會流亡海外。

王逸戰指，當時警署內被詢問是否支持香港獨立，而向其查問的警員手持一份厚厚的文件，當中紀錄他過去的言論及曾擺放街站的資料，對方更坦言一直有監視他與組織的一舉一動。他強調，組織由成立至今都未有收取任何資金；又指在會面後國安處人員多次與其短訊聯繫，表明會留意他們舉行的記者會及街站等。