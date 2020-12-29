老翁揮鋤頭追趕示威者　被通緝下遭裁定藏武罪成囚1年

去年8月6日晚旺角發生修例衝突期間，一名六旬漢當街向示威者揮舞鐵鋤頭。他不認罪後受審，卻在案件進入結案陳詞階段缺席審訊。裁判官頒下拘捕令逾月，仍未見被告歸案，遂決定繼續審訊，今（29日）在西九龍法院裁定被告一項在公眾地方管有攻擊性武器罪罪成。裁判官指出被告帶鋤頭外出聲言要「鋤呢班影響我生活嘅人！」，並將其意圖付諸實行，多次持鋤頭追趕市民及向他們揮舞，情節嚴重，故判他被告監禁12個月。

63歲被告朱木源，被控於去年8月6日，在通菜街近水渠道一帶行人路的公眾地方攜有一把鐵鋤頭。據相關報道，他曾在街頭接受記者採訪時，自稱「做過政協，寧夏省」。

裁判官裁決事實指，被告當晚在旺角向記者表示，他不滿示威者影響其生活，又稱：「今晚鋤佢！撞佢！鋤呢班搞亂我哋生活嘅人！」接著便從私家車上取出一把鋤頭，並揮動擊地，大罵：「我鋤佢老尾！」及後，被告在旺角一帶手持鋤頭去追趕市民，又向黑衣人和途人高舉鋤頭，直至被警察拘捕為止。

裁判官指出，被告多次向手無寸鐵的途人高舉鋤頭，其意圖與他跟記者所說的內容相符，而被告當晚沒有遭人威脅，他稱帶鋤頭作自衞的說法不成立，故裁定被告罪成。法庭量刑時指，本案情節較為嚴重，因鋤頭屬大型武器、殺傷力大及可重複使用，故判罰被告監禁1年。