明年維園花卉展改於18區指定公園舉辦　網上同步直播

新冠肺炎疫情持續，康樂及文化事務署今日（29日）宣布，原定於明年3月12日至21日在維多利亞公園舉行的香港花卉展覽，將改於全港十八區選定的公園設置精緻園圃展出，並將透過網上形式呈現，以減少人群聚集，減低社交接觸和病毒在社區傳播的風險，

2021年香港花卉展覽以素有「花中西施」雅號的杜鵑花為主題花，並以「全城花‧傳承愛」為主題。此外，康文署會在全港轄下場地遍植不同品種的杜鵑花，以配合相關主題。

在花展舉行期間，香港科學館特別在館內舉行「花花世界感官遊」展覽，讓參加者利用五感去探索繽紛的花花世界。香港中央圖書館及大會堂公共圖書館亦會特別設立園藝花卉書籍展覽作出響應，詳情有待公布。

一年一度的香港花卉展覽原定於每年3月在維多利亞公園舉行，繼今年3月因應疫情發展，花卉展被迫取消後，一年過去，疫情尚未減退，是次已是連續第二年取消在維多利亞公園舉行香港花卉展覽。