公院增2醫護染疫　聯合2D病房護士中招　醫管局將採應變措施

再有公立醫院有醫護染疫，均涉及曾照顧確診病人的前線醫護人員。醫管局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞公布，聯合醫院2D病房再多1名護士列作初步個案，她工作期間曾照顧確診病人。

香港佛教醫院早前亦有內科病人確診，昨日(28日)再發現該院有1名女護士列作初步個案，她工作期間曾照顧確診病人，為其收集深喉樣本，當時僅穿戴口罩及手套，無穿戴面罩，12月24曾做檢測未有確診。

惟該護士昨日因發燒再做病毒檢測，證實染疫。由於她曾與5名同院醫護及另外5名分別來自東區、仁濟、伊利沙伯、瑪嘉烈及兒童醫院的職員聚餐，共10名醫護被列作密切接觸者，需要檢疫。幸他們工作期間有穿戴合適防護裝備，無病人受影響。

鑑於公立醫院持續出現感染群組，何續指，醫管局開會後通過多項公院應變措施，包括入院人士若有上呼吸道病徵，即使其入院時所做檢測證無確診，最少2日內要再做一次病毒檢測，並以下呼吸道樣本，如痰及深喉樣本為佳。

醫管局亦會減少不必要的床位調動，而病人的探訪活動亦會大致上暫停，即使獲得恩恤探訪的機會，探訪者亦須出示有效病毒檢測證明，以示自己無確診。醫護人員須加強其防護裝備，如工作時佩戴好護目鏡、面罩、保護衣及手套等。