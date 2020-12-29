鯰魚魷魚扮石斑鮑魚款客　2餐廳及1東主被判罰款

香港海關早前派員巡查全港各區食肆並進行試購，並在2間餐廳試購聲稱為「石斑」和「鮑魚」的食品，並將樣本送往政府化驗所作檢驗，惟化驗結果證實，該些食品僅為鯰魚和魷魚。該2間餐廳及其中一名餐廳東主，昨日(28日)和今日(29日)被法庭裁定罪名成立，分別被判罰款2,000至4,000港元不等。

海關早前在2間分別位於大埔和上水的餐廳，試購「石斑」和「鮑魚」食品，並將樣本送往政府化驗所作檢驗，結果證實所試購的食品為鯰魚和魷魚，與聲稱不符。

2間餐廳及其中1名東主在營商過程中，供應附有虛假商品說明的食品作銷售用途，違反《商品說明條例》，在粉嶺裁判法院被裁定罪名成立，2間餐廳分別被判罰款4,000及2,000港元，而該名餐廳東主則被判罰款4,000港元。

海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買商品時亦應光顧信譽良好的商戶。任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作銷售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。