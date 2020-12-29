屯赤隧道通車首日即塞車　議員斥政府事前評估過分樂觀

屯門至赤鱲角北面連接路本周日(27日)通車，惟首日通車屯門皇珠路、龍富路迴旋處及東涌達東路均出現塞車情況，車龍一度倒灌至市中心，引起居民不滿，更令人質疑政府規劃失當。有工會及議員今(29日)到政府總部請願，批評政府配套不足，事前評估過分樂觀，促當局盡快進行改善工作，包括擴闊皇珠路、改善龍富路等交通樽頸位置等，並應加建綜合多層停車場及盡快增設更多臨時泊車位，以應付因屯赤新路而新增的需求。

議員麥美娟批評，屯門區內交通網絡發展經常滯後，今次塞車事件反映即使有新基建落成，但各方面仍未能配合，認為若不改善道路設計，相信難以分流屯門公路車流。她強調若新基建令區內交通塞上加塞，只會令市民會失去信心，亦減低使用新路的誘因。她促當局盡快改善皇珠路和龍富路迴旋處設計，尤其要盡快擴闊皇珠路。

工聯會東涌社區幹事劉展鵬則指出，通車當日車流大增，致達東路塞車，車龍倒灌至市中心一帶，幾乎「癱瘓」東涌。他稱自己更接獲居民反映，指由逸東邨前往東涌港鐵站的車程，由原來15分鐘增至1小時。他稱東涌區內泊位不足，難應付屯赤隧道帶來的車流，批評運輸署在此事責無旁貸，要求應在東薈城巴士總站出入口位置劃為禁止停車區等，並增加區內泊位。