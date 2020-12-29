政Whats噏：灣仔區議員不滿被拒提供場地 威脅拖延民政處請人

撥款及常務委員會如期今午開會，但開唔夠1個鐘就因法定人數不足流會。

灣仔區議會撥款及常務委員會今午（29日）召開會議，討論包括「運用2021/22年度區議會撥款聘請合約員工協助執行區議會的職務」等多項議程。但因應疫情，當區民政事務處早前決定民政事務總署發出嘅指引，拒絕向區議會提供開會場地同秘書服務，惹嚟部分區議員不滿，有人更喺Facebook發貼文，威脅會拖延處理有關撥款申請！

灣仔區議員梁柏堅今午在fb發貼文，不滿民政處以疫情為由喺1月6日之前都唔會提供開會場地同秘書服務。佢就話今日就唔討論當局係咪打壓區議會喇，但就提到今次會議其中一項議程，就係關於下一年度由區議會撥款聘請合約員工，協助民政處執行區議會服務，涉款200萬港元。

佢笑言處方要請人做嘢都夠膽死唔嚟開會，仲話：「咁依份討論文件咪唔好討論囉，其他活動撥款就算唔開會，我哋都可以電郵傳閱討論通過，但你依份嘢慢慢等吓啦。」

而撥款及常務委員會就如期喺下晝2點半開會，但開咗唔夠45分鐘就因法定人數不足而要休會，最後去到3點半仲係唔夠人，最終主席羅偉珊無奈要宣布流會。