上水及東涌擬建公眾停車場　提供410泊位涉款8.6億元

本港泊車位嚴重不足，運輸及房屋局今(29日)向立法會交通事務委員會提交建議，擬在上水第4及30區興建一座9層高的公眾停車場，並擬在東涌第99區興建一個地下單層停車場及一個公共運輸交匯處，料3個計劃總共可提供400個私家車泊位及10個輕型貨車泊位，涉及建造費約8.6億港元。

運房局表示，上水第4及30區原有的兩個短期租約收費公眾停車場，已於今年8月及11月騰空以發展公屋，雖然公屋項目會提供附屬車位，惟運輸署認為有必要再興建一個停車場以應付區內需要。該局建議在該處興建一個9層高的公眾停車場，料可提供320個私家車及10個輕型貨車泊位，涉款逾4.2億港元，獲得撥款後會開始施工，料可在3年內完工。

該局又建議在東涌99區興建地下停車場，料可提供約80個私家車泊位，以應付該區公屋發展需要，料涉款近1.8億港元，目標是動工後3年內完成。該局同時又建議在該處興建公共交通交匯處，設專營巴士上落客及停車處，以及相關配套等，配合居民需要。該局稱正計劃委託房委會進行設計及建造，料涉款約2.7億港元，並會在施工後3年內完成。