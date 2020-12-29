不停車繳費首階段2022年推出　設2款繳費貼

政府近年大力推行智慧出行計劃，其中計劃開發應用車內感應器，讓駕駛車毋須在收費亭停車即可繳交隧道費。運輸及房屋局今(29日)公布有關計劃詳情，指計劃下政府會向駕駛者發出「繳費貼」標籤，駕駛者需把繳費貼貼在擋風玻璃，當經過感應器即會自動繳費，而無貼的駕駛者通過收費隧道後，會獲發通知提醒需交費，並於7天內由登記車主補交。有關計劃首階段料於2022年在獅子山隧道、城門隧道及青沙管制區推行。

據運房局向立法會交通事務委員會提交文件指出，繳費貼共分「個別車輛繳費貼」及「繳費貼(基本版)」兩款。個別車輛繳費貼會儲存標籤識別號碼和經加密的車輛識別號碼，不會儲存車主或司機的任何個人資料，首張申請的繳費貼為政府免費派發，車主可為該貼登記一個指定付款方式，如銀行帳戶、信用卡或儲值支付工具，當貼有該款繳費貼的車輛經過感應器時，系統會自動在帳戶扣除適當隧道費用。

至於繳費貼(基本版)則不會連結個別車輛，可在指定銷售點購買，毋須出示與車輛關係證明，如同普通版八達通，故使用者需繳付繳費貼費用，費用會按收回全部成本的原則而訂立，而使用者可以不記名方式在指定服務點增值。

該局指出，若繳費貼內餘額不足以繳付隧道費用或未能成功扣除費用，可有7個工作天的寬限期補交，又建議強制車主在申領車輛相關牌照時，向運輸署提供電郵地址及流動電話號碼，方便發出電子繳費通知。至於無貼有任何繳費貼的車輛，該局稱系統仍可利用自動車牌辨識技術偵測到，並把資料傳至後端系統，要求車主在寬限期內補交。

由於不停車繳費系統下，辨識司機身份有難度，故局方建議修訂法例，把繳付隧道費的責任改為車主承擔，同時亦修例保障車主的條例，如車主追討司機隧道費用的權力不受車主承擔隧道費原則影響，且會修例令無繳隧道費者不會被判監禁。

該局補充，運輸署正積極研究便利車主及司機之間分拆隧道費的措施，令會因應東區海底隧道無載客的士收費優惠，在該隧道設相關行車線等。有關計劃首階段將於2022年推出，第2階段會涵蓋至香港仔隧道、紅隧、東隧及大老山隧道，至於西隧及大欖隧道會在2023年及2025年政府收回擁有權後實施計劃。