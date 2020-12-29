黎智英獲准保釋留家不愁寂寞　楊森夫婦傍晚到黎宅飯敍

官司纏身的壹傳媒黎智英，被控欺詐後再被加控違反《港區國安法》，本月23日竟獲准保釋，令各界感到匪夷所思。而遭法庭要求禁足留家的黎亦不愁寂寞，於平安夜(24日)起一連3日在何文田嘉道理道的寓所攪局，大宴親朋及壹傳媒高層，沉靜數日後，黎又準備「飯敍」，今日(29日)傍晚，與黎智英有姻親關係的民主黨前主席楊森，帶同3名家人抵達黎宅，未有理會疫情嚴峻。

今日傍晚6時半，楊森與太太李偉琴，即黎智英太太李韻琴的胞姊，與及兩名家人乘私家車抵達，之後進入黎宅，未知是否開派對。黎獲准保釋後，楊森夫婦到訪黎宅非首次，於平安夜(24日)當日下午，楊森夫婦等20名親友帶同禮物前來聚餐。

至25日聖誕節，兩名民主黨前議員何俊仁、李永達，以及該黨副主席林卓廷到訪黎宅密會，至傍晚，民主黨創黨主席李柱銘與妻子駕駛私家車抵黎的寓所。

至26日拆禮物日，黎繼續招待身邊人到其寓所聚會，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》副社長陳沛敏、《蘋果日報》總編輯羅偉光、香港《壹週刊》前社長楊懷康等人，眾人於中午前抵達黎宅，至下午2時才離開。