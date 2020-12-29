中大醫院下周三啟用　改裝兩層病房接收新冠確診者

籌建6年的中文大學醫院今（29日）宣布下周三（1月6日）分階段投入服務，首階段將提供20張病床予住院及日間服務，入院前需到指定診所進行核酸檢測，並持有72小時無染疫證明；至於普通科及專科門診則毋須病毒檢測。院方目標明年6月可開設100張住院病床，直至2022年516張病床才全面投入服務。院方亦透露，正向政府及醫管局商討接收病情穩定的新冠肺炎確診者，並會改裝醫院其中2層病房做負壓病房，預計明年第一季完成。

中文大學醫院首階段將提供7項服務，包括專科門診、普通科門診、心臟檢查、影像診斷、物理治療、內視鏡及眼科門診。其中普通科門診服務時間為朝9晚6，4月起將會延至晚上8時結束，最快明年7月會加入24小時急症服務。

醫院營運總監胡志遠指，首階段有10多名醫護投入服務，計劃明年10月會有25名住院醫生及100名護士，至於護士人手比例，標準房會以1比8形式，單人房則以1比4服務。

此外，醫院亦採用智慧醫院模式運作，引入無紙化電子病歷紀錄，並利用自動藥物分包系統，為門診及住院病人不同時段需服用的藥物作獨立包裝，以減低患者錯服或漏服藥物的機會。院內亦設有氣動物流系統，可將藥物或病人血液樣本放在不同顏色的膠囊內，利用氣動將膠囊傳到病理部、藥劑部或病房等，減少醫護人手操作。

至於收費詳情，根據院方網頁顯示，普通科門診收費330元，專科門診首次診症費則介乎600元至1,200元，由教授診症則需1,000元至2,500元，周一至周六收費相同。