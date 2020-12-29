堵路現場被搜出士巴拿噴漆 男生認用錯方法為港出力

去年11月13日，有示威者在香港浸會大學一帶堵路，兩學生被搜出士巴拿、噴漆及螺絲批。二人同被控管有物品意圖損壞財產罪，案件今（29日）在九龍城裁判法院提堂。楊姓女學生則否認控罪，案件5月6日再訊；林姓男學生則承認控罪，裁判官將他還押至1月19日判刑，期間等候其勞教中心及社會服務令等報告。

控罪指，20歲男學生林國安於去年11月13日，在九龍城聯合道與金城道交界保管兩支士巴拿及一支噴漆；20歲女學生楊明芳則在同日同地管有一支螺絲批，意圖損壞屬於香港政府的欄杆。

案情指，當日早上7時許，有人在上址堵路，警員接報到場清走。到早上10時許，有市民報警表示同一地點又再有人堵路並拆欄杆。警員到場拘捕林姓被告，在他身上搜出兩枝士巴拿、一包索帶、手套及口罩等護具。

林在認罪後，表示「我好愛（香港）呢個地方，想為呢個地方出一分綿力」，並承認自己鹵莽愚蠢用錯方法。辯方律師則指，事發距今已有一年，徘徊在監禁邊緣已令被告感受到極大壓力亦已受教訓；加上近月已無甚社會運動事件，相信被告重犯機會微乎其微。