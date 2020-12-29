議員斥律政司不與時並進　倘有電子監察亦難阻黎智英潛逃

壹傳媒黎智英早前獲准保釋，法官李運騰今就頒判詞解釋批准的理據，其中提到黎願意戴上電子裝置接受警方監察，惟律政司證實該條件在香港並不可行。身兼執業律師的議員周浩鼎直指，黎智英竟然建議使用根本不存在的電子監察裝置，以換取獲准保釋。周同時批評法庭視之為獲准保釋的理據，是無視黎智英的「甩身風險」，低估將引致的後果，並無嚴肅考慮各項因素，直言「想法未免太過天真」。周又指，黎智英於保釋期間，連日於寓所高調接見大批反對派人士，向各方人士下指示，繼續勾結外國勢力，危害國家安全。

對於法庭接二連三地批出錯誤的保釋條件，令不少人棄保潛逃，周浩鼎指事件是「系統性犯錯」，不是「一個半個」，律政司絕對有責任緊貼事件，即時提出上訴。周表示，司法機構一直被質疑量刑過輕，外界一直建議設立量刑委員會，惟律政司竟與司法機構「同一個鼻孔出氣」，堅稱委員會不適用於香港，應交由司法機構決定刑罰，周再次促請律政司要開放思維。

本身是執業大律師的議員容海恩認為，律政司遲遲無參考外國經驗，進行改革，例如引入電子監察裝置，例如電子手鐐。惟容海恩指，黎智英是例外，擔心即使要求他使用電子監察裝置，亦未能成功阻止他潛逃，他擁有各方人士協助，絕對有能力潛逃，認為根本不應容許他獲保釋。