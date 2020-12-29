372名僱主無遵守保就業承諾　當局將要求退還多餘補貼或罰款

補貼僱主支薪的保就業計劃上月底完結，保就業計劃秘書處今（29日）表示，截至昨日（28日）共收到1,057宗舉報，當中907宗已完成調查，主要涉及無理減少員工人數等，至今已確認有372名僱主未有完全遵守計劃的守則及條款，將要求有關僱主退還未有用於支付工資的補貼金額或罰款。另外，當局已向約2.9萬名未能履行第一期計劃承諾的僱主，取回約5.5億港元，即每名僱主平均涉及約1.9萬港元補貼。

秘書處指出，截至昨日共收到1,057宗舉報，當中主要涉及無理減少員工人數或辭退員工；不適時發放工資或減薪；以及疑似公司倒閉或轉換經營者。秘書處已分別把248宗及19宗投訴個案轉介至勞工處和強積金管理局，並向海關及入境事務處各轉介1宗舉報或投訴個案。秘書處強調，若發現有僱主的違規行為牽涉刑事成分，將把個案轉交相關執法部門跟進。

另外，秘書處指，超過14.5萬名僱主同時獲批兩期計劃補貼，當中19%、即約2.9萬名僱主未能在6月或7月履行第一期計劃的承諾，包括在有關月份的實際受薪僱員少於其承諾人數，當局已在第二期補貼直接扣除有關補貼金額或罰款，涉及約5.5億港元，換言之，每名僱主平均須扣除約1.9萬港元補貼。至於只獲發第一期工資補貼的僱主，當局在完成審視相關強積金紀錄後，會陸續向違反承諾的僱主收回補貼金額或罰款。