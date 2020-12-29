政Whats噏：勞顧會未上任先發炮　鬧爆勞福措施慢三拍

新一屆勞工顧問委員會將於下年1月1日起履新，任期2年。之不過，一眾勞方代表未上任就已經向勞工及福利局局長羅致光同勞工處處長孫玉菡追數喇！成功連任勞顧會勞方代表嘅工聯會九龍東總幹事鄧家彪(阿Bill)講起勞工政策就着晒火，炮轟政府推動勞福措施慢三拍、推動強積金對沖更加係慢三年！而新加入嘅港九勞工社團聯會常務委員會副主席譚金蓮(Jenny)鬧爆政府脫節、政策實施慢、成日都開空頭支票呀！

阿Bill話香港嘅勞工政策問題存在已久，舉例話劃一「勞工假」同埋「銀行假」為17日嘅問題上，政府明顯斡旋不力，冇幫勞工爭取合理權益。佢話市道穩定繁榮嘅時候，勞工處就話同商界傾唔掂數，而依家經濟唔好喇，商界又話依家僱員多幾日假，顧主蝕唔起。阿Bill鬧爆勞工處，話頭來處方喺假劃一假期上更加冇乜表現，永遠都係「公你贏、字我輸」，受苦嘅都係僱員。

政府早前拒設失業援助金，又無意推第3輪保就業計劃，令失業潮開始湧現。阿Bill話勞顧會委員會繼續就失業問題出聲，但政府就翹埋雙手、無視市民處於水深火熱之中，怒斥成班公務員喺疫情下在家工作繼續出糧，但拎住最低工資嘅市民就連通脹都追唔上，部分甚至冇工開，日日手停口停。佢話政府唔能夠成日話用咗3000幾億元抗疫就乜都唔做，事實上香港嘅勞福措施已經慢三拍、強積金對沖更加慢三年呀！

另一位即將上任嘅勞方代表Jenny話取消強積金對沖可能唔止慢3年，分分鐘要推倒重來喎。Jenny話政府早前承諾2022年完成取消對沖修例，但政府早前又反口，話要下年尾先可以將法例提交立法會審議。佢話成件事好危險，因為特首換屆選舉喺2022年舉行，新一屆特首可能唔會兌現承諾，屆時取消強積金對沖又會成為空頭支票。

Jenny又話政府對於好多勞工政策未搞掂，舉例指《職業安全及健康條例》冇與時並進，政府話向商界解釋緊；相對簡單嘅劃一假期方面，政府話逐步實施；調整最低工資方面，政府話睇吓先。佢話政府樣樣嘢都話做緊，又話疫情影響所以冇時間，而社會就因為政府墨守成規、唔識變通搞到慢足十拍喇！

羅致光已被外界鬧爆不斷開期票，但係冇兌現日期嘅，擺明係拖得就拖，喺新一任勞顧會上場後，肯定唔會放過佢。