下周二起經深圳灣到內地　須持14日酒店預約確認單

深圳市今日(29日)公布下周二(1月5日)起，由香港經深圳灣口岸入境深圳的人士，除必須持有24小時內的無染疫檢測結果證明外，亦必須出示14天集中隔離醫學觀察期間將入住的酒店預約確認單的新規定。港府呼籲市民須留意並確保能符合相關規定，以免在進入深圳時出現困難，倘有關人士未能入境深圳而折返香港，或須接受強制檢疫14天。

深圳市新規定指出，為進一步加強粵港疫情聯防聯控，保障通關秩序和經深圳灣口岸入境人員的安全健康，自明年1月5日上午10時起，除經批准豁免入境隔離的重要公務商務人員和跨境貨車司機等人員外，其他人士經深圳灣口岸入境深圳時，須持有粵港兩地政府認可的新冠肺炎檢測機構所發出24小時內的無染疫檢測結果證明，以及入境深圳後接受14天集中隔離醫學觀察期間將入住的酒店的預約確認單。

港府指，經深圳灣口岸入境深圳的人士須預先透過深圳市政府的「健康驛站房間線上預約系統」，預約在14天集中隔離醫學觀察期間入住的酒店。預約系統於本月30日上午10時正式上線。如有關人士未能入境深圳而折返香港，或須根據香港法例第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》接受強制檢疫14天，市民應格外小心注意。