4個戰前地下配水庫進行普查　油麻地及山頂水庫採用拱門設計

深水埗主教山配水庫戰前食水減壓缸清拆重建工程，惹起社會熱議。有專家形容主教山配水庫發現是「滄海遺珠」，形容相關建築狀態完整，屬世界少見，必須保存。水務署及文物保育專員今（29日）會見傳媒時指，水務署與古蹟辦正就地下配水庫進行系統性普查，至少另有4個地下配水庫同為戰前建築物，包括雅賓利食水配水庫、歌賦山食水配水庫、山頂食水配水庫以及油麻地食水配水庫。根據相片顯示，油麻地和山頂配水庫同樣採用拱門設計。

古物諮詢委員會前成員、資深建築師林雲峯形容，主教山配水庫建築狀態完整，由紅磚砌成的圓拱頂部，有如森林的麻石柱陣，規模屬世界少見，認為項目有條件列為法定古蹟。

至於另外4個同爲戰前建築物的水庫，記者翻查資料，發現位於太平山頂發射站旁的山頂食水配水庫建於1900年初，當時主要用作供水予山頂居民，其頂部以拱形支撐，結構物料亦以紅磚為主，非常有特色。另一採用拱門設計的油麻地食水配水庫鄰近京士柏公園，其上蓋目前由康樂及文化事務署管理，用作油麻地配水庫休憩花園。

至於目前已經退役的雅賓利食水配水庫則位於半山區馬己仙峽道，水庫早在1888年建成，連接港島半山至黃泥涌峽的寶雲道。時至1966年，水庫上蓋批予團體作體育場地。歌賦山食水配水庫的外牆則以紅磚搭建，上蓋為草坪。