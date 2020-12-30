何志平專欄：如意算盤

今天，剛從紐約大都會看守所被送回美國中部的家的「哥麥」（假名）來訊問好和聊天。哥麥是退役的海軍陸戰隊軍官，在看守所時他的小房間就在我的隔壁。

哥麥說：「還記得兩年前這時候嗎？那年國會通過了並向特朗普發送了一份認為他會支持的2019年聯邦政府支出財政法案，但結果特朗普說這資金預算不足以修建他競選時誇下的美墨邊界圍牆而拒絕簽署財務法案，引發了長達35天聯邦政府關閉的新紀錄。那時我們被關得叫苦連天！兩年後的今天，我還以為歷史會重演。話說特朗普在聖誕假期間在棕櫚灘他家的俱樂部打高爾夫球度假，而國會剛通過的疫情救濟措施懸而未決，聯邦政府因資金未定而要關閉的危機迫在眉睫，也置之不理，真的氣人！他的公共日程安排上沒有顯示任何活動，而白宮表示特朗普在假期期間不倦的工作，並舉行了許多會議和電話會談。」

「據報道，美國國會眾議院在12月21日，以大比數359對53票過通這財務法案，參議院隨即又以96比6票通過這法案，而這文件又在24日聖誕前夕送到佛羅里達州特朗普度假的地方，等待他簽署。如果未能在12月28日凌晨之前簽定為法案，便不能給數百萬瀕臨死亡的美國人提供救濟支票度過這寒冬，更使聯邦政府在這疫情大爆發中被迫關閉。特朗普在盤算些甚麼呢？」 我讓哥麥多透露些內裏因由。

哥麥細說道來：「國會今年3月批准了超過兩萬億美元的抗疫紓困法案之後，民主黨於眾議院在5月又通過了超過3萬億美元的援助法案。共和黨人幾個月來一直質疑是否需要如此更多的聯邦援助，兩黨彼此拉鋸不得要領。眾議院議長佩洛西和財長姆紐欽在11月3日總統大選之前進行最後一擊的磋商但無功而還。最近的幾周，兩黨在國會兩院的代表積極協調而重啟合作的商討，最後達成共識。民主黨認為這法案只是第一階段，餘下議程有待1月20日拜登上台後再補上。這法案把9,000億美元的疫情援助和1.4萬億美元的聯邦政府未來一年的開支打包。紓困措施包括每周300美元的聯邦失業補助，2,840億美元的工資保護計劃貸款，每人600美元的直接現金救濟，80億美元的疫苗配備，以及許多其他的補貼資助。這個拖了那麼久，遲來的法案有三個關鍵的截止日期：一是疫情下失業補助計劃到期了，這將導致聖誕日第二天1,200萬人失去的福利；二是聯邦驅逐令的廢止將失效，使成千上萬個家庭失去遮頭之瓦；三是聯邦政府在12月28日後將被迫關閉！」

我急着問：「法案在21日在國會通過後，特朗普馬上揚言放話說他不會簽署這文件，因為援助金太少了，應該提供每人每月2,000美元資助而不是只有600美元，又提出應削減對外國的援助，又要求國會審視為社交媒體提供豁免權的《通訊規範法》第230條，和調查總統大選期間的選民欺詐情況。這不是強國會之所難嗎？」

哥麥笑道：「他就是強人之難！是他的財長姆紐欽在月初提出每人600美元援助額的，全程都沒有參與談判的特朗普在國會通過法案後，才突然提出要修改，根本在時間上和程序上都是趕不及的。他知道1月20日後拜登早已與佩洛西準備再添加援助至2,000美元，而為新上任總統爭取為民請命的第一個光環。特朗普就是要把這光環先搶過來，先做好人，如不被國會接受，他便能把壞人這個鍋甩給國會！這才是他的如意算盤呢！」

「但在27日晚上，特朗普不也是乖乖的在時間死線之前簽署了這2.3萬億美元的打包財政法案嗎？」

哥麥幽默的說：「聖誕日下午特朗普離開高爾夫球場後，發了推文說：『這不是政客的錯，是中國的錯！』你說，他真的在乎人民的死活麼？政治、權力，就是一切！其他的，手段方法而已！」