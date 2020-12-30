Dr.東：15歲女誤信7日可減7公斤　狂吞20粒減肥藥致中毒

瘦身健體沒有捷徑，近年卻有部分人服食減肥藥瘦身，結果發生中毒情況。衞生防護中心在今年的《中毒直擊》中披露，2016年至今年10月，中心共接獲72宗與減肥藥相關的中毒呈報個案，患者最常出現精神錯亂，並有胸口不適和心悸。一名年僅15歲女童為求更快速減肥，一口氣服用20粒減肥丸，結果因嘔吐、視力模糊被送往急症室，被診斷心跳過快，減肥丸則被驗出含禁藥西布曲明。

《中毒直擊》指出，72宗個案中，有70人為女性，年齡介乎15至57歲，她們的體重指標（BMI）介乎17.8至41.5之間。中毒者最常出現的症狀是有幻覺和異常行為，其次是心血管疾病症狀及腸胃不適，亦有人失去知覺、乏力及抽搐等，大部分個案需住院治療。近80%個案是經互聯網購買減肥產品，其次經朋友獲得，或從本地的零售店舖購得。

衞生防護中心指出，幾乎所有個案均驗出含未申報或禁用成分，近70%個案驗出禁藥西布曲明，它曾用於抑壓食慾，但會增加心血管風險。其次常見的減肥藥成分是瀉藥，例如會引致癌症的酚酞及比沙可啶。幾乎三分之一個案涉及使用由多種不同類型減肥產品組成的雞尾酒減肥法。當中12宗個案更同時服8種或以上的混合減肥產品。中心強調此做法特別危險，容易出現嚴重副作用。

一名過往健康良好的15歲女童，服減肥藥後出現嘔吐、頭痛、視力模糊、眩暈和耳鳴等現象，被送往公立醫院急症室，經檢查顯示病人瞳孔放大和心跳加快。女童的尿液和提交減肥產品的樣本中分別檢測到西布曲明。她透過社交媒體購買減肥藥，賣家聲稱可在短短7天內減去7公斤體重。這名女童最初每天服用1至3粒減肥丸，其後為了加快減肥進度，竟一口氣服用了20粒藥。

另一名26歲女士服減肥藥後，長達一個月出現情緒不穩、言語不清、被迫害念頭和幻覺，求醫後顯示血壓偏高，脈搏每分鐘117次。她聲稱在事前一個月服用了「保健」食品減肥，其尿液和提交的產品均驗到西布曲明。她被診斷為興奮劑誘發的精神異常。有關的保健食品聲稱由「植物奶」製成，但實際上含有禁用西藥。

中心指出，減肥產品的效用聲稱往往被賣方誇大，副作用更可能相當嚴重和持久。中心強調，若減肥產品聲稱「好得難以令人相信」，通常都缺乏科學證據，更可能含有西藥成分和有害物質。有研究顯示減肥人士在停止服用減肥產品後，體重會回升，而安全和健康的減肥速度應以每星期減去0.5到1公斤（1到2磅）為目標。

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