東方日報A1：黎智英願戴腳鐐　律政司無法執行

多案纏身的壹傳媒黎智英，因被控欺詐及違反《港區國安法》而兩度在裁判法院提堂時被拒絕保釋。惟他在上周三（23日）就該兩案一併向高等法院申請保釋時，獲港區國安法指定高院原訟庭法官李運騰批准。法官昨天頒布判詞解釋理據，透露黎曾稱願意戴上電子裝置（如手鐐或腳鐐）接受警方監察，但律政司向法庭表明該項條件在香港不是選項，因此不可行。法官表示，法庭收緊黎的保釋條件，相信能減低黎棄保潛逃和再犯的風險。不過，有機構早前進行電話形式訪問，逾70%受訪者認為黎有棄保潛逃風險。律政司已就黎獲准保釋申請終審上訴許可，終院將於明天開庭審理該申請。

法官在判決理由書中指出，針對被指有潛逃風險，黎智英曾提出可戴上電子裝置讓警方監察其行蹤，但律政司確認該措施在香港並不可行，黎之後改為承諾可一直逗留在家中，作為替代條件。法官又指，黎以往一直遵守保釋條件，他與香港有連繫，他的家人及有相當多的生意在香港，他也交出現金1,000萬元及3項人事擔保共30萬元作保釋金，並同意到警署報到和接受外遊限制。

就警方提出近日已出現多宗潛逃事件，控方未有指出哪些人士的潛逃與黎有任何關係。此外，法官認為黎已作出多項承諾，如不會見外國官員、不接受媒體訪問及不發貼文等，可防範黎於保釋期間再觸犯港區國安法。

外國有時候會指定保釋人士戴上電子腳鐐等裝置，讓當局監察其行蹤，但香港卻沒有這種選項。身兼執業律師的議員周浩鼎直指，黎竟然建議使用根本不存在的電子監察裝置作條件，以換取獲准保釋。周同時批評法庭視之為獲准保釋的理據，是無視黎智英的「甩身風險」，低估將引致的後果，並無嚴肅考慮各項因素，直言法庭「想法未免太過天真」。

對於法庭接二連三批出錯誤的保釋條件，令不少人乘機棄保潛逃，周認為事件是「系統性犯錯」，不是「一個半個」，律政司絕對有責任即時提出上訴。周表示，司法機構一直被質疑量刑過輕，外界一直建議設立量刑委員會，惟律政司竟與司法機構「同一個鼻孔出氣」，堅稱委員會不適用於香港，應交由司法機構決定刑罰，周再次促請律政司要有開放思維。

本身是執業大律師的議員容海恩批評，律政司遲遲無參考外國經驗進行改革，引入電子監察裝置，例如電子手鐐。惟容指黎的情況屬例外，擔心即使要求他使用電子監察裝置，亦未能成功阻止他潛逃，因他擁有各方人士協助，絕對有能力潛逃，法庭根本不應准許他保釋。

73歲的黎智英被控串謀壹傳媒集團高層欺詐香港科技園公司，隱瞞位於將軍澳工業邨廠房的用途而被落案起訴。另外，他亦被控違反港區國安法中勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。上述兩案均會在明年4月16日於西九龍法院再訊。

案件編號：HCCP 727,738/2020

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