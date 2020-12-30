綠色先鋒：妝色賀卡　化妝品循環再用　佳節畫卡贈好友

臨近年尾，濃厚的節日氣氛令人十分期待與朋友及伴侶歡度佳節，不少女士在赴約前更會先「化個靚妝」，眼線筆、眼影、胭脂等必不可少。化妝品為俏臉扮靚，但原來不合用或過期的化妝品亦可令節日賀卡倍添色彩。有環保組織趁佳節前舉辦工作坊，教授用回收的化妝品改造成顏料繪畫節日賀卡，藉此宣揚回收再造、減少浪費的理念。

負責活動的「妝‧色Coslligraphy」創辦人之一的林天悅（Tiffany）正指導參加者畫畫，4名參加者專心地在純黑色或純白色的畫紙上，用回收得來的化妝品在紙上繪畫不同的慶節物品或場景，有人畫簡單的花環，有人則畫複雜的雪景，全憑個人喜好，最後寫上祝福語並對摺畫紙，一張環保又充滿個人特色的節日賀卡便製作完成。

用化妝品畫畫並非易事。「化妝品本身比較乾，所以要用多啲水去溝開隻顏色，先會容易啲上色。」首次用化妝品畫畫的Rebecca，發現與過往以水彩畫畫的質感大相逕庭，直言化妝品有不同材質且有時更會有閃粉、顆粒等，較難掌握，要混成自己滿意的顏色更最為困難。另一位參加者Holly參照手機上的圖片畫了一個花環，本身沒有繪畫功底的她，則認為構思畫畫主題最困難，因為可選擇的題材太多，要精挑細選合適又應節的圖案去繪畫。

「知道香港人好忙，但都希望佢哋可以用呢一個半鐘嘅時間，好好享受畫畫嘅時間。」Tiffany指適逢佳節，很多人都會互相贈送節日賀卡，不少女性又會趁年尾添置化妝品，故特意舉辦活動，希望宣揚回收再造的理念。她指由於參加者的繪畫經驗不一及化妝品較難掌握，在教導時要配合各人的程度都有一定難度。

組織去年曾公開接收大眾過期或無用的化妝品，共接收約4,000件，但現時存放地方已飽和，未能再作接收。Tiffany又指本港化妝品廢物問題十分嚴重，化妝品整個產品生命周期由製造、銷售至消費者使用，都產生大量垃圾，但其實除拋棄外，化妝品亦可以升級改造，延續其生命，「消費者可能喺生產方面做到嘅嘢比較少，但我哋可以喺買之前諗一諗。」她希望大眾可以減少購買不需要的化妝品，並在拋棄前思考會否仍有其他用處，避免浪費。