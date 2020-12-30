壹傳媒股價再異動　曾飆25%後回落　各界轟證監會遲遲未交代

事實上，黎智英被捕後，公司股價經常出現異動，於今年8月至12月已出現4次大幅波動，惟證監會遲遲未有交代調查結果，各界要求證監會加快調查進度，並促其他財金部門主動介入調查，以保障投資者權益。昨日更有市民自發到證監會示威，指該會並未有就事件作出適當調查，及向公眾交代調查進度，質疑證監會有意包庇壹傳媒。

投資者權益關注組召集人陳仲翔直斥證監會不作為，令散戶和小投資者變成興風作浪者的待宰羔羊。他指，有留意到壹傳媒股價異動，但更關注8月壹傳媒股價波動後4個月以來，證監會一直沒有為調查此事作任何更新，予人證監會做事被動、不積極的感覺，容易讓股壇的壞人有機可乘。

他解釋，單看業務，壹傳媒前景不理想，不值得投資，但就疑有人利用人們的政治取態，宣稱買入該公司股票便是支持該公司和支持某政治取向。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興認為，壹傳媒股價多番出現不尋常異動，香港證監會必須「做返啲嘢」，認真調查保障投資者權益。由於每次黎智英「有事」，壹傳媒股價都會異動，當中肯定有問題，證監會作為監管機構，調查背後原因責無旁貸。

經民聯金融服務界議員張華峰稱，壹傳媒股價的波動屬史無前例，行內人對證監會遲遲未有行動均感奇怪。他更曾去信證監會投訴，該會僅獲回覆正在關注事件，未有交代是否正進行調查。張提到，每逢黎智英被捕或出庭，壹傳媒當日股價的波動會特別大，這種情況極不尋常，並指若然以往有這類情況，證監會通常很快有行動，但今次卻遲遲未有行動，他形容情況「很特殊」。

黎智英辭任後，壹傳媒現任非執行董事葉一堅自12月29日起已獲委任為董事會主席。在人事變動後，葉為主席兼非執行董事；執行董事則由4人減至3人，分別為張劍虹(行政總裁)、周達權(營運總裁)及陳裕鑫。

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