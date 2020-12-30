主教山百年配水庫被當「水缸」險毀　學者轟古蹟辦知識狹窄

深水埗主教山配水庫戰前食水減壓缸清拆重建工程，引起市民關注及不滿，最終因居民抗議清拆而暫時停工。身兼古物諮詢委員會委員的測量師何鉅業今早(30日)在電台節目表示，主教山配水庫無疑是建築物，並非初時所指的「水缸」，指配水庫屬古羅馬式建築，但與伊斯坦布爾的地下水宮殿比較，沒有太多雕刻和工藝，最終需要評估歷史價值才能作評級。他認為，從法例上可以將配水庫列為暫定古蹟，但配水庫屬政府物業，由政府主導如何處理，既然清拆工程已經停工，相信無可能會再受破壞。

港大建築保育學部主任李浩然認為，配水庫處於地底，一直無人知道，而現代建築師和工程師對20世紀水務設計不熟悉，以為設計屬過時和落後的建築科技，純粹以功能和工程角度看待，不知道有文物的重要性，只視為是水缸，而古蹟辦只相信工程師的講法，因而忽視，事件同時反映工程建築人員或歷史學家的知識太狹窄，日後看待任何戰前結構，小如一個泵房，都需要由不同專業跨範疇檢視。

深水埗區議員何啟明認為不能接受，認為水務署和古蹟辦都有官僚主義，想盡快了事，他擔心配水庫被鑿開後日曬雨淋，如果有一場大雨會水浸，認為當局應該即時進行保育，又指配水庫保育後應該成為公共空間，開放給公眾免費享用。