港人境外置業存風險　地監局較去年收多10倍相關投訴

港人在外地買樓投資存在風險，地產代理監管局及消費者委員會今年收到相關投訴均較去年上升。地監局指出，今年頭11個月收到約66宗境外物業的相關投訴，較去年全年收到的投訴多出約10倍，投訴主要涉及地產代理對項目的租金回報，以及位處地區等方面的失實陳述。消委會今年頭11月收到53宗有關境外置業的消費投訴，亦較去年同期升一半，當中銷售手法的投訴升了2倍多。

地監局去年全年收到約6宗境外物業的相關投訴，但今年頭11個月收到約66宗以上相關投訴，當中逾一半涉及內地物業，26宗涉及泰國物業，其餘涉及英國物業。該局行政總裁韓婉萍表示，若本港地產代理按照發展商資料銷售，即使項目最終爛尾，亦並非失實陳述，難以證明發展商存心欺騙。

她指出，本港物業交易具完善保障，但海外置業則完全不同，地監局只能監管持牌地產代理的操守，不能規管非持牌機構及外國發展商，故出事時難以協助買家追討有關損失。

消費者委員會總幹事黃鳳嫺指出，投訴主要與代理的銷售手法有關，涉及跨大物業升值潛力，以及對項目失實陳述。黃提醒買家須確定地產代理是否持牌，並聘任專業律師處理交易。有指有港人曾於英國買樓投資，期間樓盤傳出問題，其聘託的本港地產經紀及律師卻指項目無恙，可惜最終項目爛尾，追討無門。