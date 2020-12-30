采頤花園11座累計3源頭不明料須強檢　昨增11食肆上疫榜

本港昨(29日)錄得53宗新冠肺炎確診個案，衞生防護中心昨晚更新確診者住宅及行蹤名單，當中新蒲崗采頤花園第11座昨新增一宗源頭不明個案，令該大廈累計有3宗源頭不明個案，料在新規定下須強制檢測。另外，昨新增11宗食群肆上疫榜，包括K11 Musea的 Afternoon Tea TEAROOM、土瓜灣及葵興的美心MX等。

食物及衞生局昨公布新的強制檢測指引，如同一幢大廈裏面在過去2星期，有2個或以上沒有關連而有確診個案的單位，政府將發出強制檢測公告。昨新增53宗個案中，有14宗屬源頭不明，包括一名居於新蒲崗采頤花園第11座的67歲女子(編號8688)確診，被列作源頭不明個案，計及早前的4宗確診個案，該大廈至今累計有3宗源頭不明個案。

另外，北角賽西湖大廈13座、深水埗大埔道華僑大廈、灣仔積福大廈、元朗水邊圍邨泉水樓、沙田瀝源邨榮瑞樓，以及土瓜灣炮仗街寶峰大廈，均單日新增2宗確診個案。

食肆方面，有11間食肆曾有確診者到訪，包括北角新都城大廈的薩莉亞意式餐廳、土瓜灣壹號茗薈的美心MX、新葵興廣場的美心MX、K11 Musea的 Afternoon Tea TEAROOM等。