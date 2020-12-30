許樹昌料多聚會源頭不明個案高企　梁子超批港府對外防守差

本港確診個案自上月19日起便一直維持雙位數，部分日期確診宗數更突破3位數字。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，疫情在高位橫行一段時間，目前正緩慢下跌中，但料因市民仍多聚會，令病毒滲入社區，故源頭不明個案比例仍然高企。呼吸系統科專科醫生梁子超則表示，若人手足夠，應加密強制檢測。

許樹昌出席電台節目時表示，冬至聚會個案料只反映社區疫情的一部分，因聖誕期間的聚會仍要一至兩周才會浮現，未來亦有農曆新年假期，形容3個節日是觀察疫情的「三個關口」，呼籲市民勿在家中舉辦大型聚會。他又指，相信下月7日科興會公布疫苗第三期臨床研究數據，專家委員會未來幾日將開會，討論疫苗接種安排。

梁子超則在另一電台節目中表示，政府將強制檢測大廈擴闊至2周內有2個或以上的單位有源頭不明個案，料可及早找出個案，而過往只針對疫情嚴重大廈，是因為難以動員採樣，如可在1至2日內得出檢測結果，應進行強制檢測。

他又批評，第四波疫情反映港府對外防守較差，全球抗疫表現中只算「中間」，呼籲市民忍耐多數周，避免聚集，期望農曆新年能放寬措施，並希望未來一兩周有更多新冠疫苗的安全數據供市民參考。