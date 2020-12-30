曾稱149萬貧窮數字作用僅是「鬧政府」　羅致光反口指並非無意義

本港最新貧窮人口高達149萬人，創11年新高，惟勞工及福利局長羅致光早前「死撐」數據未計及扶貧政策成效，質疑其唯一作用是「鬧政府」。立法會福利事務委員會今（30日）召開視像會議，期間羅突轉口風，稱從未表明有關數據無意義，又指「無意義就唔會計出嚟」，強調自己並非擔任扶貧委員會的主席，只是一名經常對外解畫的成員。

議員陸頌雄在會議上說，外界引述本港去年有149萬貧窮人口，羅致光感到冤枉，曾指「除咗攻擊政府之外就無意義」。他認為，有關數字並非用作「抽政府水」，可反映出本港貧富懸殊嚴重、青年難以向上流等問題，即使政府扶貧有一定成效，亦難以抹去市民的貧窮感及不足感，「條氣都喺唔順」，促請當局盡快推動本港經濟結構轉型，並幫助基層增加收入。

羅致光回應時指出，未表明有關數據無意義，「無意義就唔會計條數出嚟」，有助政府分析扶貧政策成效。他又強調，扶貧委員會是由政務司司長張建宗領導，自己只是負責解畫的成員，若涉及整個社會的財富分配政策，或產業結構轉型等，需多個政府部門共同合作，自己亦會參與及討論。他預計，來年貧窮報告人口數字或會再攀高，因疫情下基層市民所受打擊較中收入人士大，即使貧窮線有所下降，貧窮人口亦會再上升。

多名議員亦關注近期失業率高企，惟不少市民因綜援門檻較高，包括必須以家庭為申請單位等，而不符申請資格，生活陷入水深火熱之中，關注當局能否短時間放寬至個人申請。羅指出，本港整個制度均以家庭為本，日後家庭成員若毋須互相幫助，「一有事就搵政府」，對整個政府政策、社會甚至家庭功能均有深遠影響，期望各界三思。

另外，羅又提到，未來一年安老院舍工作重點之一將是防疫，而第三輪院舍員工強制檢測亦已展開，員工須每10日檢測一次，至今有約9,000人已接受採樣。對於外界認為措施擾民，他指出，專家曾稱3日一檢較穩陣，但考慮到實際困難，最終定於10日一檢，未來會密切關注情況，再決定日後安排。他又提到，染疫長者死亡率較高，期望市民可以「行多一步」，以達致有效防疫。