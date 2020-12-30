政黨調查指市民消費意欲下跌　促政府加強防疫設臨時失業金

本港疫情反覆影響市民消費意欲，有政黨今日（30日）公布最新調查結果，顯示「綜合消費者情緒指數」、「目前狀況指數」及展望未來的「消費者預期指數」均全部下跌。有議員批評在新一波疫情爆發下，政府防疫措施及提供支援仍有不足，打擊市民對整體經濟的信心，促政府加強防疫及支援市民的工作，包括盡快推行全民檢測、為須接受強制檢疫隔離的在職人士提供5000港元恩恤津貼，及設立臨時性失業援助金。

民建聯於本月8日至20日進行「消費者信心指數」調查，以電話隨機抽樣形式訪問了1116名18歲或以上人士。對比6月的數據，最新調查顯示「綜合消費者情緒指數」由64.4下調至61.8，「目前狀況指數」由63.5微跌至62.5，「消費者預期指數」就由65下跌至61.3。另外，有57.2%受訪者認為過去一年的個人財政狀況轉差，較6月的調查增加了約2個百分點。

該黨議員梁志祥認為在疫情持續的情況下，政府當務之急是加強疫情防控工作，建議政府應尋求更多私家診所為市民注射疫苗，增加接種率，有助穩定疫情及恢復市民對本港經濟的信心，並建議政府為須接受強制檢疫隔離的在職人士提供5000港元恩恤津貼。他又認為，政府需要同時推行全民檢測找出社區隱形患者，當本港確診個案清零後，就可先恢復粵港澳三地通關，再逐步與其他國家合作推出「旅遊氣泡」，重啟本地經濟。

另外，現時本港失業率持續高企，議員周浩鼎促政府「特事特辦」，盡快設立為期6個月的臨時性失業援助金，向失業人士每月發放不少於6000港元的資助。他又反駁政府指擔心推出有關措施後「計唔到數」的說法，強調政府持續估計本地就業不足的數據，如局方有心推出措施是「絕對計到數」。他又指出，「保就業」計劃過去存有問題，有僱主領取津貼後未有協助僱員，認為政府應修訂提供資助的方式，由全數給予僱主的資助改為以一定比例發放予僱員。