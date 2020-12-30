女教師墮樓前兩天　曾向同事透露擔心被校長趕走

天水圍東華三院李東海小學中文科女教師林麗棠，去年在校內墮樓死亡，死因研訊今（30日）踏入第三日。時任校長羅婉儀透露自己在聆訊期間已「兩晚瞓唔着」，又指曾叫其他老師協助及關顧死者。有老師則供稱，死者在事發前兩日向他提到「校長warn（警告）我，要趕我走」。

死者林麗棠終年48歲，入職該校逾20年。去年3月6日早上7時許，她由校舍高處墮下，救護員到場，發現她傷重死亡。

時任校長羅婉儀亦被列作是次研訊的利害關係者之一，她發問時多次被裁判官要求減慢語速，並提醒她應把陳詞留待日後發表。羅致歉又指「兩晚瞓唔著，狀態麻麻地」。

東華三院李東海小學副校長鄭月嫦繼續作供指，在去年3月5日，與羅及死者就着澳門交流活動事宜會面，期間她記得羅曾批評死者沒有正式發通告，而只是發小便條，並指「呢個工作你造成咁，你係咪唔想做」。鄭同意羅毋須這樣表達，但覺得不至於欺凌或辱罵。

雖然在持份者問卷中，老師團隊對校長管治所給予的評分逐年下降，但鄭認為相比歷任校長，羅對學校發展有着更仔細的計劃，又指或許是學校起步有點慢，羅接任後突然加快步伐，令同事不適應。

時任東華三院李東海小學老師吳銘暉則指，去年3月4日教師發展日上，死者曾向他說「阿暉阿暉，今次好大件事，校長warn（警告）我，要趕我走」。他又從副校長鄭月嫦口中得知，死者早前因漏發通告事宜被羅「話得好勁」。

吳續指，雖然有人說羅因問卷評分低而「鬧人鬧少咗」，但他不這樣覺得。他同意羅曾吩咐他協助及關顧死者，但死者曾因遭羅訓示而哭喊，他也間中見到死者在圖書館喊。