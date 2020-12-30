12人遇電騙失120萬元　47歲「女特務」落網

警方早前接獲4宗報案，指懷疑遇上電話騙案被「女特務」上門騙財。東九龍總區重案組總督察莫子威表示，第一宗騙案發生於今年4月19日，受害人在將軍澳景林邨家中接獲騙徒電話，自稱為內地執法人員，指受害人涉及內地刑事罪行，需用錢證明清白，着他與一名「在港特務」接洽。其後，一名「女特務」上門，取去受害人的提款卡及密碼，3日後再相約對方還卡，受害人其後發現戶口內109,000港元被提走，細思之後，感上當被騙報警。

第二宗騙案發生於今年10月12日，受害人在沙田禾輋邨接獲騙徒電話，其後向騙徒交出提款卡，最終發現損失48,300港元。第三宗騙案發生於11月1日，受害人在油塘油塘邨接獲騙徒電話，被類似手法騙去20,000港元。而第四宗騙案發生於11月28日，受害人在深水埗南昌街接獲騙徒電話，亦被類似手法騙去570,000港元，大部分受害人與親朋商討後知受騙。

警方經調查後鎖定一名女子，於昨日(29日)採取行動，掩至屯門區拘捕一名47歲女子，她報稱任職美容行業，沒有案底。警方在拘捕行動中，檢獲她犯案時的衣着、電話及7張銀行提款卡，警方相信她另外涉及8宗發生於今年5月30日至9月19日的電話騙案，已有5名受害人向警方備案，案發地點包括葵涌、西灣河、黃大仙、紅磡及油麻地。

12宗騙案涉及金額約120萬港元，單一損失金額由5,000港元至570,000港元不等，而9名已知受害人包括3男6女，年齡介乎19歲至80歲。經初步調查，警方相信有人於今年3月遇電騙損失75,000港元後，在犯罪集團指使下，成為「女特務」，並從之後的犯案中取利。

莫續指，電騙案中最大受害者大多數是31歲以下，又或61歲以上的年齡階層人士，提醒巿民與身邊親朋分享防騙資訊，他又指近期的「猜猜我是誰」電騙案亦有上升趨勢，呼籲市民多加留意。