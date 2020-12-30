政Whats噏：指區會衝擊政權舉措危險　陳振彬促政府檢討相關制度　

陳振彬話今屆區議會上任後同政府對着幹，經常衝擊政權，形容情況危險。

現時全港18個區議會，有17區都係由民主派主導，而上任一年以來，同政府嘅關係一直緊張，仲不時出現官員拉隊離場嘅場面。觀塘區議會前主席陳振彬日前喺一個網台節目批評今屆區議會上任後同政府對着幹，經常衝擊政權，形容情況危險，建議政府檢討區議會制度。

陳振彬話區議會主要職能係民生，但無能力衝擊政權，唔可能喺會上討論，如果區議員強行將自己講到無限上綱上線，就會變成自我膨脹。佢認為區議會唔可以要挾政府，因為喺憲制責任上係一個諮詢架構，區議員要做嘅係諮詢好當區居民，就住地區政府畀意見政府。

佢相信以上嘅問題要正本清源，當局要檢討區議會制度，認清選舉之後嘅優點缺點，又話舊年區議會選舉短時間受假消息、誤導性問題影響，令選舉結果被扭轉，印證咗民主制度有優點同缺點，要睇到民主制度所面對嘅挑戰。

曾任觀塘區議會主席長達15年嘅陳振彬話，以住區議會係政府同居民溝通一個好嘅橋樑，區議員會同居民傾下政策、地區設施好唔好，點樣改善生活等，又話佢嗰區以前開會係最快，大家事前一齊協調，處理完同政府傾，每次開大會基本上2至2個半鐘頭就會傾完。