海關破美國寄港毒郵包案檢值70萬大麻花　拘4中學生最細12歲

香港海關昨日(29日)在香港國際機場檢查兩個由美國寄港的郵包，分別檢獲約1.5公斤及1.6公斤的懷疑大麻花，市值合共約70萬港元。海關發現兩個郵包的寄出地址相近，寄件人為同一人，而且同樣載有衣物及聖誕裝飾作掩飾。

經深入調查後，關員於同日採取監控速遞行動，掩至九龍城一個公屋住宅單位，拘捕一名16歲、就讀中三的收貨少年；又掩至大角咀一個舊式住宅單位，在單位內拘捕一名14歲、就讀中二的少年。關員經跟進調查後，於同日晚上再拘捕兩名分別12及14歲的少年，他們分別就讀中一及中二。

經調查顯示，第1宗案件的被捕少年與另外3人不相識，而第2宗案件的3名被捕人士則互相認識，初步相信他們由朋友介紹進行販毒，完成後會有報酬，惟金額有待進一步調查。海關將調查兩宗案件是否有關聯，不排除有更多人被捕。

海關表示，留意到4名被捕人均是少年，而案中12歲被捕少年亦是海關破獲的毒品案中，年紀最小的被捕人士，不排除不法分子利用入世未深的年輕人進行販毒活動，並誤導他們犯案後會判決更輕刑責。

另外，由於疫情關係，大部分學生進行居家教學，出現更多空餘時間，海關希望家長多留意子女的行為及其身邊的朋友。海關續指，會主動聯絡社會福利署，向涉案家庭提供協助。海關重申，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。