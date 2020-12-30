逾半受訪市民今年不開心　近4成人料明年會更差

2020年即將過去，有團體調查發現，有56%受訪者表示今年過得不開心，比例創新高，展望明年有39%人預計生活會變得更差。團體呼籲政府反思及檢討過去一年的施政及抗疫工作的表現，重拾市民對前景的信心。

香港研究協會本月24至29日以電話訪了1080名18歲或以上市民，了解市民對今年（2020年） 及來年（2021年）生活的意見。結果顯示，56%受訪者表示自己今年過得「非常不開心」及「頗不開心」，比例創新高；表示「非常開心」及「頗開心」佔36%，表示「不知道／很難說／無意見」的則佔1%。

調查亦發現，高達74%受訪者「不滿意」今年本港的整體發展，表示「滿意」者只佔11%，其中最多人不滿本港的民生狀況，佔75%；不滿政治狀況及經濟狀況則分別佔74%及73%。展望明年，有39%市民預計自己明年的生活會比今年差，預料變好的佔22%，預料沒有改變的則佔28%。

協會負責人指出，調查結果相信與新冠肺炎疫情持續，不少市民擔心收入減少、失業或學業受影響，使情緒受困擾有關。呼籲政府應反思過去一年的施政及抗疫工作的表現，在未來一年積極改善施政效能，帶領社會戰勝疫情，重拾市民對前景的信心，讓市民能夠安居樂業。