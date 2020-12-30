康文署籲市民除夕嚴守防疫規定　將派員加強巡邏轄下場地

因應新冠肺炎疫情，政府仍維持「禁聚令」及「口罩令」等防疫措施，康樂及文化事務署今（30日）指，政府將會在除夕（31日）加派人員巡邏部分場地，包括添馬公園、星光大道及市政局百周年紀念公園等，提醒市民遵守法例，違例者可被檢控。

在除夕夜，康文署將與其他政府部門在署方轄下場地，採取一系列措施，以確保地方清潔及安全，包括添馬公園、中西區海濱長廊（中環段）、香港文化中心露天廣場、梳士巴利花園、尖沙咀海濱花園、星光大道、中間道兒童遊樂場、尖沙咀東海濱平台花園，以及市政局百周年紀念公園。

康文署表示，人員會呼籲在場人士遵守禁聚令及口罩令，如發現違規情況，會採取執法行動。署方亦將與相關部門的執法隊伍加強巡邏，對亂拋垃圾、非法擺賣及蓄意破壞公物等行為採取執法行動。亂拋垃圾人士可被罰款1,500港元。

康文署又指，在節日期間，香港文化中心的廣播系統將定時以3種語言播放有關人群管理、限制群組聚集和佩戴口罩的信息，以及呼籲市民不要亂拋垃圾。

署方發言人提醒，市民必須遵守《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）規定，不得進行多於法例指定人數的群組聚集，以及遵守《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）規定，身處公眾地方時均須一直佩戴口罩，違例者可被檢控。