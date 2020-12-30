政黨調查　逾40%受訪者無計劃接種疫苗

全球新冠疫苗採購激烈，港府早前宣布會以預先採購方式訂購3款疫苗，惟疫苗的副作用引發市民的安全疑慮。自由黨於12月期間，就接種疫苗意願以電話訪問了2,691名市民，發現有40.5%受訪者坦言無計劃接種疫苗，反映市民對疫苗持觀望態度。該政黨批評政府發布資訊不足，要求當局搜集更多與疫苗相關的資訊，向市民解釋清楚，又指黨議員願意率先接種，其中議員邵家輝明言會選擇接種國內生產的疫苗。

該政黨本月22日至27日進行調查，發現有40.5%人無計劃接種疫苗，而有計劃接種的59.5%人中，有63.9%人希望接種中國研發的疫苗，亦有51.7%人認為應強制接種。該政黨又稱，明白市民對疫苗安全存疑慮，敦促政府應更主動公布3款疫苗的資訊，以釋除市民疑慮，又稱政府若能提供誘因，如接種疫苗後食肆可放寬其營業限制至4人一枱等，而接種國內生產疫苗的市民可往返內地等，相信可令願意接種者大增。

議員易志明建議，政府優先為跨境運輸及曾被要求「強制檢測」的高危行業，如的士司機等接種疫苗。他又提到，跨境貨車司機現時每日均要進行檢測，又引述航空業調查，指有60%受訪者希望優先接種疫苗。議員鍾國斌亦稱希望疫苗可助本地確診數字「清零」，並盡快通關。

本身是行會成員的議員張宇人表示，政府及防疫專家在推出防疫措施時，無平衡經濟需求，批評政府推動政策張弛失衡，「張得太緊、弛得太慢」。他強調，飲食業界願意配合政府防疫，但希望要有誘因，又直言多名局長及專家均曾批評他，又點名政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌，稱「有位姓許嘅指名道姓鬧我只顧食肆，佢聽得我講嘢少」，強調自己只希望人人有工開。