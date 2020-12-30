廉署報告指74幅土地宣告批給失效　不存行政違法

澳門廉署發表報告，指行政當局宣告74幅土地批給失效，並無行政違法或行政失當。報告認為，74幅土地的承批人均沒有切實履行臨時批地合同條款，在取得土地臨時批給後，以諸多理由要求更改或修改土地用途，擴大可建樓宇的規模及高度，甚至一心伺機尋求利益最大化，明顯違反合同法律關係中的善意原則。

報告又認為，土地工務運輸局被質疑拖延或妨礙完成土地利用的指責亦不成立，更不可能成為修改新《土地法》中關於宣告土地批給失效的合理理據。惟工務局過去未盡主動監督及跟進承批人履行臨時批地合同的責任，也沒有及時執行宣告土地批給失效的法律制度，使外界誤以為政府永遠不會收地，令閒置土地最終成為社會問題之一。

報告同時建議行政當局，考慮採取多項措施，進一步完善批地程序及監督工作。包括公開招標應是常態，直接批給只屬例外；並要及時執行新土地法各項規定，尤其落實不利用土地的處罰機制；行政當局亦必須嚴格執行監督土地承批人履行新土地法及合同規定，若承批人提出修改土地用途，應態度明確，注意承批人有否遵守利用土地的各個期間，甚至定期派員實地勘查土地的實質利用進度，避免有人利用土地資源投機謀利。