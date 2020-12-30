惠康回饋8000萬元現金券及餐券　惠及25萬名有需要人士

惠康超級市場在第二期保就業計劃中獲批1.84億港元工資補貼，政府要求惠康至少回饋一半金額予市民。惠康今（30日）表示，已透過260間慈善機構派發所有現金券及餐券，合共200萬張，惠及25萬名有需要人士，總值接近8,000萬港元。另外，惠康亦已向所有香港員工派發現金券，表揚他們在疫情期間仍盡心投入工作，服務顧客。

惠康香港及澳門常務董事鮑敬康表示，感激慈善機構夥伴在疫情下緊守崗位，並服務有需要人士，把現金券及餐券送到不同弱勢社群手上。而獲取現金券和餐券的市民，可在所有惠康門市使用現金券，每次可使用多張；亦可憑餐券到全港大部分7-Eleven店舖換領餐盒。

惠康早前啟動總值超過1.2億港元的「點點心意」計劃，當中包括派發現金券及餐券各100萬張、「Yuu Give Back」計劃、「日日有低價」計劃等。現金券將以小冊子形式派發，包括4張50港元現金券，以及4張價值28港元餐券，總值312港元；另通過「Yuu Give Back」計劃配對捐款最多500萬港元；「日日有低價」計劃將鎖定超過300款日常貨品價格至少到明年3月31日，以回饋市民大眾。