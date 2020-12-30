理大研究證氣溶膠可管道播毒　中層單位染疫風險較低

本港第一至四波疫情期間不時有公屋大廈爆疫，市民憂慮與喉管問題有關。香港理工大學團隊研究發現，如通風管內含有超高濃度的帶病毒污穢物，加上對流、風力風向、擾流效應、抽油煙機及排氣扇運作等因素，通風管排出的氣溶膠粒子有機會飄浮並依附在牆壁或物件上，影響鄰近單位，而中層單位染疫的風險會較低層或高層低。

理大醫療科技及資訊學系副教授兼副系主任梁杏梅、理大屋宇設備工程學系副教授王寧添及團隊擬使用偽病毒或噬菌體，以及名為「四氟乙烷」的氣體，到一字型、T型、Y型及十字型的公屋，透過計算流體力學分析影響氣溶膠流動的因素，分析氣溶膠對不同坐向住戶的影響。

王接受傳媒訪問時表示，帶病毒的污穢物在排水管道內流動，如改變方向或衝擊管壁等，均有可能產生氣溶膠，一般而言氣溶膠粒子會在設置於屋頂的通風立管開口釋放，並在大氣中稀釋，氣溶膠濃度將大幅下降，感染風險不高。不過，他指，如氣溶膠濃度極高，加上對流、風力風向、擾流效應、抽油煙機及排氣扇運作等因素下，通風管排出的氣溶膠粒子有機會飄浮並依附在牆壁或物件上。

研究亦發現，中層單位染疫的風險會較低層或高層單位低。王解釋，因排污通風管會間歇性地產生大於管外大氣壓的低頻率「正氣壓力」，令氣溶膠飄到較遠距離，但排出的氣體離高層住戶較近；低層住戶則因為氣溶膠會較長時間留於低層管道中，而增加染疫風險。