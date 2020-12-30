政Whats噏：百年古蹟當係水缸　古蹟辦被嘲「估即辦」

水務署日前喺深水埗主教山進行清拆工程，令相信有逾百年歷史嘅羅馬式蓄水池被破壞，惹嚟各界一致狠批。署方稱事前有諮詢古物古蹟辦事處，發展局文物保育專員蔣志豪尋日（29日）就解釋，佢哋早前以為蓄水池只係水缸，仲歸咎係溝通敏感度不足喎。曾任食物及衞生局政治助理、近年主力發展文化深度遊嘅陳智遠（Paul）就喺Facebook貼文，炮轟「古蹟辦」係「估即辦」！

Paul喺Facebook貼咗張相，上面唔單止有古蹟辦嘅「古」字標誌，隔籬仲有一個類似設計嘅「估」字圖案。佢就喺貼文中笑言古蹟辦全名係「估一估即辦事處」，仲話佢哋唔係浪得虛名，鬧爆佢哋竟然可以以為百年古蹟只係水缸，仲要話入面太黑所以先冇入去視察。Paul就話，其實用半日時間搵吓資料，再準備一支強力電筒照一照，咁咪唔使估估吓囉！

佢仲話，百年古蹟喺「估即辦」治下被破壞，唔係非一般人可以做到，反諷「真心佩服」，仲寸爆「估即辦蕭姓阿頭」，即係古蹟辦文物保育組執行秘書蕭麗娟到依家仲未出嚟講兩句喎。而前衞生服務界李國麟亦留言加把嘴，話要喺「估即辦」前加多個「斷」字，變成「斷估即辦事處」，寸佢哋做嘢淨係識「斷估」喎！