大學生求職遭壓價收入遜「前輩」　學者稱樓價高阻青年向上流動

往昔大學生有「天之驕子」之稱，如今不復前人吃香，其收入在勞動市場不停「貶值」，有團體今日(30日)發表報告，指近十年大學生收入中位數不及八九十年代的大學生，住屋承擔能力亦相對遜色，建議政府增加資助房屋供應，並推動產業多元化，助具大學學歷的勞工有機會向上流動。

新論壇及新青年論壇發布香港各世代大學學歷勞工收入比較、及住屋承擔能力研究，報告以1960起出生的大學生劃分，以每5年為一代，共8個世代。報告指，2019年的整體勞工收入中位數，雖較2009年的15,000萬港元上升34.4%至18,165港元，惟大學學歷勞工收入中位數則由2009年的31,250港元下跌至29,972港元，微跌2.4個百分點。

第8代(即1995至1999年出生)的大學生，其初入職薪酬中位數為14,986港元，雖較第7代(即1990至1994年出生)大學生的13,306港元回升，卻仍較第2代(即1965至1969年出世)大學生的16,587港元少約1,600港元。而第7代大學生20至24歲到25至29歲的收入中位數增幅雖較第2代的收入中位數增幅大，但薪金仍相差近3,000港元。

報告又提到，2009至2019年間，樓價指數激增215.7%，當中面積少於40平方米的細單位，其樓價升幅更為誇張，激增253.8%；而租金指數亦增長93.6%。經樓價指數調整後，第8代大學生於20至24歲的每月收入中位數僅有4,308港元，較第2代同齡大學生的1,7412港元少逾70%。若以新界低於40平方米單位的平均呎價作估算，該呎價僅佔第2代大學生20至24歲每月收入中位數的19.1%；但對於同齡的第8代大學生而言，該呎價已佔他們收入中位數逾80%。

新論壇理事兼大學講師陳偉強指，在香港想向上流動要靠置業或投資，若年輕人兩樣都做不到，即使有再好的工作，亦難以向上流動。本港的樓價問題，一直影響年輕人。他又提到，以往八九十年代是香港經濟起飛的黃金期，當時即使無大學學歷，仍容易向上流動。現時香港經濟發展不在黃金期，直接影響社會流動性。他又指，今年疫情對今年畢業或20多歲的年輕人影響大，若疫情再拖延，對社會流動性影響會更大。

鑑於年輕世代起薪點低，增薪幅度慢，置業能力處於弱勢，陳建議政府增加資助房屋供應，同時須推動產業多元化，提高大學學歷勞工的增薪。