學界受停課影響　防疫抗疫基金向學校及校巴業界等發津貼

教育局公布，在今明兩日（30日及31日）將向學校發出通函，通知有關「防疫抗疫基金」下的新一輪紓困津貼及資助的詳情，涉及總開支約6億港元。每所幼稚園及私立中小學日校，會獲發放6萬港元至16萬港元不等的一筆過津貼，預計約1000所幼稚園和約180所私立中小學日校受惠。非參加幼稚園教育計劃的學校，一律可獲8萬港元津貼；提供非正規課程的私立學校，將獲提供一筆過4萬港元的紓困津貼。

教育局發言人表示，立法會財務委員會在上周一（21日）通過新一輪「防疫抗疫基金」撥款，局方即安排陸續發放教育範疇相關的津貼。為減輕全港幼稚園、私立中小學日校及提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）因新冠肺炎而暫停面授課堂所帶來的財政困難，「防疫抗疫基金」將向其提供一筆過津貼。

該局指，參加幼稚園教育計劃的學校因應類別（即半日制、全日制及長全日制）及規模，可獲得6萬港元至16萬港元不等的津貼；非參加幼稚園教育計劃的學校，一律可獲8萬港元。私立中小學日校（包括英基學校協會屬下學校、國際學校、私立獨立學校及其他提供正規課程的私立中小學日校）每校可獲8萬港元。

至於提供非正規課程的私立學校，每所在獲邀申請當日已根據《教育條例》註冊並仍然營運的學校，將獲提供一筆過4萬元的紓困津貼，預計惠及約2700所提供非正規課程的私立學校，涉及額外開支約1.8億港元。

此外，「防疫抗疫基金」亦會向以下供應商和服務提供者提供一筆過紓困津貼，因其服務及收入在學校暫停面授課堂／半日課堂和停止校內活動期間受嚴重影響，涉及額外開支約3億6,200萬港元。當中包括在小學、中學以及專上院校的餐飲供應點（即小賣部、食堂及餐廳）的營運者，每一供應點8萬港元；小學及中學飯盒供應商每一服務學校可獲1萬港元。

至於校巴司機、學校私家小巴司機及保姆，每名司機可獲1萬港元，每輛校巴的保姆可獲1萬港元（如一輛校巴多於一名保姆則以服務時間的比例共享上述1萬港元津貼）；在學校擔任導師、教練、培訓人員及興趣班的營辦者，每人7,500港元。